प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ अभिषेक बनर्जी से जुड़ी कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसी कंपनी के नाम पर विवादित इमारत दर्ज है। कंपनी ने आरोप लगाया था कि उसे अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका दिए बिना ही तोड़फोड़ शुरू कर दी गई।