सरकार की विज्ञप्ति में कहा गया है कि पुरुष कर्मचारियों को पितृत्व छुट्टी देने से वे परिवार की जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से साझा कर सकेंगे। इससे बच्चे के पालन-पोषण में पिता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। सरकार ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से पुरुष कर्मचारियों के लिए पितृत्व छुट्टी की मांग की जा रही थी। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।