26/11 Mumbai Attack Survivor Story: मुंबई पर 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले को आज 18 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इस हमले के जख्म आज भी पीड़ितों और चश्मदीदों के दिलों में ताजा हैं। इस मौके पर हमले की अहम गवाह रहीं देविका रोटावन ने उस भयावह रात की यादें साझा की हैं। महज 9 साल की उम्र में आतंकी अजमल कसाब की गोली का शिकार हुईं देविका ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से कसाब को लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाते देखा था।