इन्फ्लुएंसर सुविज्ञ शर्मा के दावों की खुली पोल (सोर्स: instagram-adv.suvigya/IMDb)
Shah Rukh Khan Fake Legal Notice: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के नाम से सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्टों में वायरल हो रहे एक कथित 'कानूनी नोटिस' को उनकी लीगल टीम ने पूरी तरह फर्जी करार दिया है। एक्टर के अधिकृत वकीलों 'हिरानी एंड एसोसिएट्स' ने आधिकारिक बयान जारी कर साफ किया है कि 23 नवंबर 2026 की तारीख वाला ये नोटिस न तो शाहरुख खान ने भेजा है और न ही उन्होंने किसी वकील या लॉ फर्म को ऐसा कोई निर्देश दिया है।
लीगल टीम ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुविज्ञ शर्मा की उस पोस्ट पर भी कड़ा रुख अपनाया है, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें शाहरुख खान की टीम की ओर से कानूनी नोटिस मिला है। हिरानी एंड एसोसिएट्स ने इस पोस्ट को पूरी तरह "गलत और भ्रामक" बताया है। लॉ फर्म ने स्पष्ट किया कि शाहरुख खान ने उन्हें या किसी अन्य कानूनी संस्था को संबंधित अकाउंट पर कोई भी नोटिस भेजने के लिए अधिकृत नहीं किया है, इसलिए पोस्ट में दिखाया जा रहा नोटिस फर्जी है।
इस मामले को लेकर लीगल टीम ने मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया पेजों से भी जिम्मेदारी बरतने की अपील की है। टीम ने अनुरोध किया है कि कोई भी खबर या रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले तथ्यों की पुष्टि जरूर कर लें। इसके साथ ही, उन्होंने ऐसे सभी लेखों और सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने या सुधारने का आग्रह किया है, जिनमें इस फर्जी नोटिस को शाहरुख खान से जोड़कर दिखाया गया है।
ये पूरा मामला एक वायरल इंस्टाग्राम रील से शुरू हुआ। इस वीडियो में अनंत अंबानी को सद्गुरु के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया था। इसके साथ ही शाहरुख खान और अनंत अंबानी की बातचीत का एक अलग वीडियो भी जोड़ा गया था। रील के जरिए दावा किया गया कि इस बातचीत के दौरान शाहरुख खान को चुप रहने के लिए कहा गया था। बता दें, ये दावा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। हालांकि, शाहरुख खान की कानूनी टीम ने इस वीडियो के साथ लिखे गए कैप्शन और उसमें किए गए दावों पर आपत्ति जताई है।
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