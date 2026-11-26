ये पूरा मामला एक वायरल इंस्टाग्राम रील से शुरू हुआ। इस वीडियो में अनंत अंबानी को सद्गुरु के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया था। इसके साथ ही शाहरुख खान और अनंत अंबानी की बातचीत का एक अलग वीडियो भी जोड़ा गया था। रील के जरिए दावा किया गया कि इस बातचीत के दौरान शाहरुख खान को चुप रहने के लिए कहा गया था। बता दें, ये दावा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। हालांकि, शाहरुख खान की कानूनी टीम ने इस वीडियो के साथ लिखे गए कैप्शन और उसमें किए गए दावों पर आपत्ति जताई है।