Dhurandhar Movie 26/11 Scene: 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले के आज 18 साल बीत चुके हैं। पाकिस्तान से आए 10 हथियारबंद आतंकवादियों ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताज महल होटल और लियोपोल्ड कैफे जैसी जगहों पर हमला कर 166 लोगों की जान ले ली थी, जबकि सुरक्षाबलों की कार्रवाई में 9 आतंकी मारे गए थे। इस त्रासदी के बाद लंबे समय तक हिंदी सिनेमा उस रात की भयावहता को संवेदनशीलता और गहराई के साथ पर्दे पर उतारने में पीछे रहा, लेकिन 2026 में आई तीन फिल्मों 'धुरंधर', 'भारत भाग्य विधाता' और 'प्रहार' ने अलग-अलग नजरियों से उस रात की हकीकत को पेश कर दर्शकों को झकझोर दिया।