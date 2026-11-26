Karisma Kapoor-Sunjay Kapoor Land Dispute: करिश्मा कपूर के पूर्व पति और दिवंगत कारोबारी संजय कपूर की करीब 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद एक बार फिर चर्चा में है। इस मामले में अब संजय कपूर की मां रानी कपूर ने कथित तौर पर समझौते के लिए 6000 करोड़ रुपये की मांग की है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने परिवार के सदस्यों के बीच चल रही मध्यस्थता की प्रक्रिया खत्म कर दी है। करीब 15 बैठकों के बाद भी दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई।