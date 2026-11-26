Twinkle Khanna Roasts Akshay Kumar On Koffee With Karan: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना की नोकझोंक किसी से छिपी नहीं है। दोनों अक्सर एक-दूसरे की टांग खींचते नजर आते हैं। अब ऐसा ही एक मजेदार नजारा करण जौहर के चर्चित चैट शो 'कॉफी विद करण 9' में देखने को मिला। यहां ट्विंकल खन्ना ने अचानक फोन कॉल के जरिए अपने पति अक्षय कुमार की ऐसी क्लास लगाई कि वहां मौजूद लोग हंसने लगे। ट्विंकल ने अक्षय की सुबह 6 बजे भजन बजाने, जोर-जोर से गाने और बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ने जैसी आदतों पर जमकर तंज कसा।