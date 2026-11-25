Tehseen Poonawalla Slams On Netflix India: पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान और अभिनेत्री माहिरा खान की पाकिस्तानी सीरीज ‘जो बचे हैं संग समेट लो’ इंडिया में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई है और फिल्मकर्मियों के संगठन ‘ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन’ (एआईसीडब्ल्यूए) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर इस पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। इसी को लेकर जहां पूरा सोशल मीडिया गुस्से में वहीं भारतीय राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला का आक्रोश भी देखने को मिला है। उन्होंन एक वीडियो शेयर कर नेटफ्लिक्स इंडिया पर अपनी भड़ास निकाली है और फिल्म रिलीज को लेकर चेतावनी दे डाली है।