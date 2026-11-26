Sapna Choudhary Instagram Account unavailable: हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने अपनी 6 साल की शादी को खत्म करने और पति वीर साहू से तलाक कंफर्म किया है। उन्होंने बताया कि इस रिश्ते में वह एक काकी, चाची और पत्नी बनकर रह गई थीं। उन्होंने अपनी पहचान खो दी थी। जहां हर कोई सपना को सपोर्ट कर रहा था। वहीं, अचानक एक खबर ने उनके फैंस को हैरान कर दिया। सपना का इंस्टाग्राम अकाउंट अनाचक गायब हो गया। जिससे फैंस काफी चिंता में आ गए हैं। वहीं, उनके पति वीर साहू का एक पोस्ट सामने आया है, उन्होंने अपनी नई एल्बम का ऐलान किया है।