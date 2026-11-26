Kareena Kapoor Fan of Ravi Kishan: बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान का नाम भी अब रवि किशन के फैन क्लब में जुड़ गया है। 'कॉफी विद करण' के एक एपिसोड से जुड़ी पोस्ट पर करीना की मजेदार प्रतिक्रिया ने सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। निर्देशक करण जौहर ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शो के एपिसोड की कुछ झलकियां शेयर की थी। इसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में करीना ने कमेंट किया। जो अब वायरल हो रहा है। भोजपुरी स्टार्स के अब बॉलीवुड वाले भी फैन हो गए हैं। वहीं, कोई इसे राजनीति से जोड़ रहा है।