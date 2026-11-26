Mumbai Attack Threat: 26/11 मुंबई आतंकी हमले की 18वीं बरसी के मौके पर मायानगरी मुंबई को एक बार फिर दहलाने की धमकी मिली है। मुंबई की महापौर (मेयर) रितु तावड़े और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की आयुक्त अश्विनी भिड़े को एक धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। इस ईमेल में आज दोपहर 1:11 बजे मेयर कार्यालय में बम धमाका करने, अगले 30 दिनों तक पूरे शहर में ग्रेनेड हमले करने और 27 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच मुंबई के कई प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को आईईडी (IED) धमाकों से उड़ाने की चेतावनी दी गई है। साथ ही सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के 'जलसा' बंगले पर भी ड्रोन हमले की धमकी दी गई है।