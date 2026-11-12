मुंबई में फिर बम की धमकी: अमिताभ बच्चन का बंगला, मेयर ऑफिस और एयरपोर्ट निशाने पर, पुलिस अलर्ट

अमिताभ बच्चन के बंगले को उड़ाने की धमकी से हड़कंप(Photo Source- Instagram/@amitabhbachchan)
Mumbai Bomb Threat: मुंबई में एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल आने के बाद हड़कंप मच गया है। इस ईमेल में मुंबई की कई प्रमुख जगहों को उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल में खास तौर पर अमिताभ बच्चन का बंगला, मेयर ऑफिस और एयरपोर्ट का जिक्र है। इस धमकी भरे ईमेल में मेयर ऑफिस का खास तौर पर जिक्र होने के बाद सुरक्षा सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है।
धमकी भरे ईमेल में मुंबई के कई प्रमुख जगहों के इन नाम लिखे हुए हैं, जिनमें मेयर ऑफिस, मुंबई का एक बैंक, कोर्ट, अमिताभ बच्चन का बंगला, महालक्ष्मी रेसकोर्स और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल हैं। धमकी भरा ईमेल आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। फिलहाल धमकी की विश्वसनीयता और ईमेल भेजने वाले की वास्तविक पहचान की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं।
अमिताभ बच्चन के बंगले 'जलसा' को बम से उड़ानें की धमकी वाला 20 दिन में यह तीसरा ईमेल है। मिली जानकारी के अनुसार,ईमेल में खालिस्तान और कथित संगठन खालिस्तान नेशनल आर्मी का भी जिक्र होने की बात सामने आई है। सूत्रों की मानें तो ईमेल भेजने के लिए reduak079@gmail.com अकाउंट का इस्तेमाल किया गया था।
बीते महीने 23 अक्टूबर को मुंबई मेयर को भेजे ईमेल में अमिताभ बच्चन और सिंगर दिलजीत दोसांझ जान से मारने की धमकी दी गई थी। कहा गया था- 31 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच कभी भी बंगले को निशाना बनाया जा सकता है। हमला 1984 के 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' का बदला होगा। इस मेल में खालिस्तान समर्थक नारे भी लिखे थे।
बॉलीवुड एक्टर्स को बीते लंबे समय से धमकियां मिल रही हैं। ताजा मामले में मुंबई के जुहू में बीते 18 अक्टूबर को एक्टर टाइगर श्रॉफ पर जानलेवा हमला हुआ था। हालांकि टाइगर श्रॉफ इस हमले में बाल बाल बच गए। वे टाइगर फुटबॉल खेलकर घर जा रहे थे तभी 3 शख्स ने टाइगर की गाड़ी पर गोलीबारी की। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर अनिल पंडित और हरमन संधू इस हमले की जिम्मेदारी ली थी।
एक्टर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी फायरिंग हुई थी। इसके अलावा फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर बाहर भी फायरिंग हो चुकी है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय