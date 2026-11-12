मुंबई में फिर बम की धमकी: अमिताभ बच्चन का बंगला, मेयर ऑफिस और एयरपोर्ट निशाने पर, पुलिस अलर्ट

बॉलीवुड एक्टर्स को बीते लंबे समय से धमकियां मिल रही हैं। ताजा मामले में मुंबई के जुहू में बीते 18 अक्टूबर को एक्टर टाइगर श्रॉफ पर जानलेवा हमला हुआ था। हालांकि टाइगर श्रॉफ इस हमले में बाल बाल बच गए। वे टाइगर फुटबॉल खेलकर घर जा रहे थे तभी 3 शख्स ने टाइगर की गाड़ी पर गोलीबारी की। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर अनिल पंडित और हरमन संधू इस हमले की जिम्मेदारी ली थी।

एक्टर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी फायरिंग हुई थी। इसके अलावा फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर बाहर भी फायरिंग हो चुकी है।