कश्मीर में लश्कर की नई चाल: TRF के बाद अब ‘KRA’ की आड़, जांच एजेंसियों को उलझाने की साजिश

Kulgam CRPF attack (File Photo-IANS)
Kulgam Attack,: कुलगाम में हुए हमले में CRPF के तीन जवान घायल हुए थे। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में मोहम्मद लतीफ भट की तलाश कर रही हैं। भट काफी समय से एजेंसियों के रडार पर है, लेकिन अब एक नए संगठन कश्मीर रिवोल्यूशनरी आर्मी- KRA के सामने आने से जांच में नया मोड़ आ गया है। माना जा रहा है कि भट इसी संगठन से जुड़ा है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि KRA असल में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का ही एक छद्म (प्रॉक्सी) संगठन है।
विश्लेषक KRA को द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) की ही एक शाखा बताते हैं। TRF खुद लश्कर का मुखौटा संगठन है, जिसे अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद बनाया गया था। भारत ने TRF को पहले ही प्रतिबंधित कर दिया था। पहलगाम हमले के बाद अमेरिका ने भी जुलाई 2025 में इसे विदेशी आतंकी संगठन (FTO) घोषित किया। एक अधिकारी के अनुसार, इन प्रतिबंधों के बाद TRF पर भारी दबाव पड़ा। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले इस संगठन को भारत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दबाव में अपना बयान तुरंत वापस लेना पड़ा।
TRF के पीछे हटने के बाद लश्कर ने एक और उप-संगठन KRA खड़ा कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, इसे खासतौर पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और भारतीय एजेंसियों की सख्त कार्रवाई से बचने के लिए बनाया गया।
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के एक अधिकारी का कहना है कि KRA और TRF एक ही हैं। दोनों के हैंडलर, जमीनी मददगार और भर्ती का नेटवर्क एक जैसे हैं। अधिकारी के मुताबिक, मकसद अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचना और भारतीय एजेंसियों की नजर से दूर रहना है। हालांकि ऐसे संगठनों का उभरना यह भी दिखाता है कि आतंकी गुट बिखर रहे हैं और उनमें एकता की कमी है।
इसी साल जुलाई में अनंतनाग में जम्मू-कश्मीर पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन की गोली मारकर हत्या में उसकी भूमिका रही। 31 जुलाई को कुलगाम में छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूरों, भूपेंद्र और दीपक, की टारगेट किलिंग में भी वह शामिल था। अधिकारियों के मुताबिक, ताजा कुलगाम हमले में भी उसने यही तरीका अपनाया। वह सुनसान जगहों पर छिपने से बचता है। उसका मानना है कि आम लोगों के बीच सामान्य जिंदगी जीते हुए रहने से उसके पकड़े जाने की संभावना कम रहती है। इन सभी हालिया हमलों में TRF की साफ छाप दिखती है, लेकिन संगठन ने खुलकर जिम्मेदारी नहीं ली। इसे सोची-समझी रणनीति माना जा रहा है, ताकि जांच एजेंसियों की निगाह उस पर न टिके। इसके बजाय KRA जैसे कम चर्चित नाम सामने आ रहे हैं।
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