कश्मीर में लश्कर की नई चाल: TRF के बाद अब ‘KRA’ की आड़, जांच एजेंसियों को उलझाने की साजिश

इसी साल जुलाई में अनंतनाग में जम्मू-कश्मीर पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन की गोली मारकर हत्या में उसकी भूमिका रही। 31 जुलाई को कुलगाम में छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूरों, भूपेंद्र और दीपक, की टारगेट किलिंग में भी वह शामिल था। अधिकारियों के मुताबिक, ताजा कुलगाम हमले में भी उसने यही तरीका अपनाया। वह सुनसान जगहों पर छिपने से बचता है। उसका मानना है कि आम लोगों के बीच सामान्य जिंदगी जीते हुए रहने से उसके पकड़े जाने की संभावना कम रहती है। इन सभी हालिया हमलों में TRF की साफ छाप दिखती है, लेकिन संगठन ने खुलकर जिम्मेदारी नहीं ली। इसे सोची-समझी रणनीति माना जा रहा है, ताकि जांच एजेंसियों की निगाह उस पर न टिके। इसके बजाय KRA जैसे कम चर्चित नाम सामने आ रहे हैं।