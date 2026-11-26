इससे पहले इमरान मसूद ने कहा था कि कांग्रेस सपा की गठबंधन सहयोगी है या फिर उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी पार्टी के लिए काम कर रही है और सम्मान के साथ गठबंधन चाहती है। दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद कोई चर्चा नहीं की गई। इसके बजाय सपा ने अपनी ओर से सीटों की सूची भेज दी। उन्होंने सवाल किया कि अगर फैसले इसी तरह लेने हैं तो फिर बातचीत का क्या मतलब है?