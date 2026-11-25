Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बार फिर चीन, भारत, यूरोपीय संघ और जापान समेत 14 बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स से आने वाले आयात पर नए टैरिफ का प्रस्ताव रखा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्ताव के जरिए चीन पर 40 फीसदी टैरिफ लग सकता है। प्रस्ताव में बताया गया है कि ये टैरिफ व्यापार के अनुचित तौर तरीकों, औद्योगिक सब्सिडी और अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के कारण लगाए जा रहे हैं।