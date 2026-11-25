स्थानीय मीडिया के अनुसार, 40 वर्षीय अब्दुल हलीम शेख पर मंगलवार रात खुलना जिले के दौलतपुर इलाके में हमला किया गया। घटना दौलतपुर पुलिस थाना क्षेत्र के कल्पतरु मार्केट इलाके की है। दौलतपुर पुलिस इंस्पेक्टर जाहिदुल इस्लाम ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हमलावर मोटरसाइकिल से आए थे। उन्होंने हलीम पर चार बार गोली चलाई और इसके बाद फरार हो गए। हलीम के सिर, छाती और आंख के कोने में गोलियां लगी थीं। उन्हें तुरंत खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हलीम पहले खुलना सिटी कॉरपोरेशन (KCC) के अंतर्गत अवामी लीग की वार्ड नंबर 4 इकाई में आयोजन सचिव के पद पर काम कर चुके थे।