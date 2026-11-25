बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा (Photo-IANS)
Sheikh Hasina: बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा और बिगड़ती कानून-व्यवस्था के बीच अवामी लीग के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खुलना जिले में बाइक सवार हमलावरों ने 40 वर्षीय अब्दुल हलीम शेख पर चार गोलियां चलाई। इस बीच नरेल जिले में अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं के 50 से ज्यादा घरों और कई दुकानों में आगजनी की घटना भी सामने आई है। पार्टी ने इन घटनाओं को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
स्थानीय मीडिया के अनुसार, 40 वर्षीय अब्दुल हलीम शेख पर मंगलवार रात खुलना जिले के दौलतपुर इलाके में हमला किया गया। घटना दौलतपुर पुलिस थाना क्षेत्र के कल्पतरु मार्केट इलाके की है। दौलतपुर पुलिस इंस्पेक्टर जाहिदुल इस्लाम ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हमलावर मोटरसाइकिल से आए थे। उन्होंने हलीम पर चार बार गोली चलाई और इसके बाद फरार हो गए। हलीम के सिर, छाती और आंख के कोने में गोलियां लगी थीं। उन्हें तुरंत खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हलीम पहले खुलना सिटी कॉरपोरेशन (KCC) के अंतर्गत अवामी लीग की वार्ड नंबर 4 इकाई में आयोजन सचिव के पद पर काम कर चुके थे।
खुलना में लगातार हो रही गोलीबारी और हत्याओं ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, 24 नवंबर तक खुलना जिले और शहर में कुल 81 लोगों की हत्या हो चुकी है। इनमें 41 हत्याएं शहर और 40 आसपास के इलाकों में हुई हैं।इसके अलावा गोलीबारी की अलग-अलग घटनाओं में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हाल के दिनों में रंगदारी की धमकियों के बाद 'पालोंकी' रेस्तरां पर हमला हुआ। लबानचारा, सदर और अरांगहाटा में भी गोलीबारी की घटनाएं सामने आई हैं।
खुलना मेट्रोपॉलिटन पुलिस के उत्तरी डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर सुदर्शन कुमार रॉय ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि, अभी तक हमले की वजह और आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस अवैध हथियारों की बरामदगी के लिए छापेमारी भी कर रही है।
बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा का असर नरेल जिले में भी देखने को मिला है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कालिया उपजिला के बेंदार चार गांव में 20 नवंबर की दोपहर अवामी लीग नेताओं और कार्यकर्ताओं के 50 से ज्यादा घरों और कई दुकानों में आग लगा दी गई थी। यह इलाका कालिया नगरपालिका के अंतर्गत आता है।
अवामी लीग ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह कोई मामूली घटना नहीं थी। यह राजनीतिक हिंसा का एक चिंताजनक मामला है, जिस पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जांच होनी चाहिए। लेकिन, जो बात इस घटना को और भी परेशान करने वाली बनाती है, वह यह है कि अधिकारी इस घटना की गंभीरता को कम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि वे जो कुछ हुआ, उसका पूरा और सही विवरण दें।
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