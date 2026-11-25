तय कार्यक्रम के अनुसार, अगले हफ्ते हुआंग और एनवीडिया के जनरल काउंसल टिम टीटर हाउस सिलेक्ट कमिटी ऑन द CCP, हाउस इंटेलिजेंस कमिटी और हाउस फॉरेन अफेयर्स कमिटी के सामने बंद दरवाजों के पीछे गवाही देंगे। इसके बाद गुरुवार को सांसदों के साथ एक सार्वजनिक सुनवाई होगी। फिलहाल, न तो हुआंग के प्रतिनिधियों ने और न ही व्हाइट हाउस ने इस मामले पर कोई और टिप्पणी की है।