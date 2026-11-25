Jensen Huang: Photo ANI
Donald Trump on Jensen Huang: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने NVIDIA के CEO जेन्सेन हुआंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने संकेत दिया कि अगर हुआंग पर कोई आपराधिक आरोप लगते हैं, तो वे उन्हें राष्ट्रपति की ओर से माफी देने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि शायद ऐसी नौबत ही न आए।
'न्यूयॉर्क पोस्ट' को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि यह एक विकल्प तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी।" इसके अलावा ट्रंप ने हुआंग को सलाह दी कि अगले हफ्ते अमेरिकी कांग्रेस के सामने अपनी गवाही के दौरान वे सच बोलें।
जब ट्रंप से अगले हफ्ते कैपिटल हिल में हुआंग की पेशी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि हुआंग को पांचवें संशोधन का सहारा लेने की जरूरत पड़ेगी। अमेरिकी संविधान का पांचवां संशोधन किसी व्यक्ति को ऐसे बयान देने के लिए मजबूर होने से बचाता है, जिनका इस्तेमाल बाद में किसी आपराधिक मामले में उनके खिलाफ किया जा सकता है।
ट्रंप ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि लोगों के लिए यह एक दिलचस्प कहानी है और मैं बस इतना चाहता हूं कि हुआंग सच बोलें। वैसे तो उनके वकीलों को उन्हें सलाह देनी होगी, लेकिन मेरी नजर में वे हमेशा से 100% ईमानदार और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहे हैं।"
मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच से हुआंग से जुड़ी संभावित आपराधिक गतिविधियों के बारे में सवाल पूछे गए। उन्होंने कहा कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास ऐसी कोई जानकारी होती कि हुआंग किसी अपराध में शामिल हैं, तो वे निश्चित रूप से राष्ट्रपति को इसकी सूचना देते।
ट्रंप के बयान के बावजूद, कैपिटल हिल में हुआंग के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं लग रहा है। अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, दोनों ही पार्टियों के सांसद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हुआंग से कड़े सवाल पूछने की तैयारी कर रहे हैं।
रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व वाली हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के एक प्रवक्ता ने NBC न्यूज को बताया कि हुआंग की वापसी से कुछ नहीं बदलता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले असर को लेकर अभी भी कई गंभीर सवाल बाकी हैं, जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है।
तय कार्यक्रम के अनुसार, अगले हफ्ते हुआंग और एनवीडिया के जनरल काउंसल टिम टीटर हाउस सिलेक्ट कमिटी ऑन द CCP, हाउस इंटेलिजेंस कमिटी और हाउस फॉरेन अफेयर्स कमिटी के सामने बंद दरवाजों के पीछे गवाही देंगे। इसके बाद गुरुवार को सांसदों के साथ एक सार्वजनिक सुनवाई होगी। फिलहाल, न तो हुआंग के प्रतिनिधियों ने और न ही व्हाइट हाउस ने इस मामले पर कोई और टिप्पणी की है।
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