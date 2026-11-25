स्टैनले वोल्पर्ट ने सर शाहनवाज के अप्रकाशित संस्मरणों के हवाले से लिखा है कि कर्नल अल्फ्रेड ने मुर्तजा भुट्टो की हरकत का बदला लेने की ठान ली थी। कुछ सालों तक तो वह शांत रहे, लेकिन बाद में मुर्तजा भुट्टो पर कत्ल का इल्जाम लगवा दिया। पहले सिंध के एक पुलिस इंस्पेक्टर शेर मोहम्मद शाह की हत्या की कोशिश का आरोप लगवाया। बाद में एक राजस्व अधिकारी राव जेरामदास की हत्या का आरोप लगवा दिया। इसके पुख्ता सबूत भी बनवा दिए गए। लंबी कानूनी लड़ाई चली। बंबई और लाहौर के बड़े वकील रखे गए। काफी खर्च हुआ। अंततः मुर्तजा बरी हो गए। पर, कर्नल ने हार नहीं मानी और बंबई में अपील की। तब पिता खुदा बख्श ने मुर्तजा भुट्टो को कहीं और चले जाने को कहा।