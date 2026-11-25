Houthis Threaten Saudi Arabia: यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर सऊदी के नेतृत्व वाला गठबंधन यमन के होदेइदाह बंदरगाह पर हमला करता है, तो वे जेद्दा समेत लाल सागर तट पर स्थित सऊदी अरब के सभी बंदरगाहों पर हमला करेंगे। हूती विद्रोहियों की यह धमकी, सऊदी गठबंधन द्वारा होदेइदाह बंदरगाह को खाली करने की चेतावनी जारी करने के बाद आई है। तनाव में आई इस तेजी और एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका को देखते हुए अमेरिकी विदेश विभाग ने मध्य पूर्व में मौजूद अपने नागरिकों के लिए एक सुरक्षा अलर्ट जारी किया है।