Donald Trump Nvidia Investment: Nvidia के CEO के रूप में जेन्सेन हुआंग की वापसी के बाद, कंपनी के शेयर की कीमत में 30 प्रतिशत से अधिक की उछाल आई है। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के निजी निवेश को लेकर हितों के टकराव की संभावना पर सवाल खड़े हो गए हैं। सोमवार को जेन्सेन हुआंग के CEO के रूप में वापस लौटने की अचानक आई खबर से एनवीडिया के शेयरों की कीमत में भारी तेजी आई, जिससे डोनाल्ड ट्रंप के पास मौजूद शेयरों की वैल्यू बढ़कर 15 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई।