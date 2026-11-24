ज़ेलेन्स्की ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "हमारे पास ऐसी खुफिया जानकारी है जिससे पता चलता है कि रूस, यूक्रेन पर नए हमले की तैयारी कर रहा है। कृपया मिसाइल हमले की चेतावनियों पर ध्यान दें और सुरक्षित रहें। यह ज़रूरी है कि अमेरिका (United States of America) और वो अन्य देश, जिन पर हमारे शहरों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए एंटी-बैलिस्टिक इंटरसेप्टर की सप्लाई निर्भर करती है, वो भी इन चेतावनियों पर ध्यान दें। हमारे पास मौजूद हर पैट्रियट मिसाइल रूस के लिए एक करारा जवाब है। यह कूटनीति और इंसानी ज़िंदगी के प्रति रूस की अवहेलना पर एक प्रहार है। यह युद्ध सिर्फ इसलिए जारी है क्योंकि रूस को लगता है कि उसमें लोगों को मारने और सब कुछ तबाह करने की क्षमता है। इस युद्ध को हर हाल में रोका जाना चाहिए। रूस के इस युद्ध को रोका जाना ज़रोरोइ है। यूक्रेन की मदद की जानी चाहिए और लोगों की जान बचाई जानी चाहिए। यूक्रेन में पैट्रियट मिसाइलों की जरूरत है और हमें अमेरिका से जरूरी फैसले लिए जाने की पूरी उम्मीद है।"