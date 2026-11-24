जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी का एक और वीडियो सामने आया है। इसमें उसने स्वीकार किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के रावलाकोट में उसके संगठन के हथियारबंद सदस्य मौजूद हैं। कश्मीरी ने बताया कि उसके संगठन के कुछ हथियारबंद सदस्य उसी समुदाय से आते हैं, जिसके लोग जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के विरोध प्रदर्शनों में शामिल हैं। इन प्रदर्शनों को लेकर संगठन का रुख साफ करने के लिए उसने इस्लामाबाद में पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से मुलाकात की थी।