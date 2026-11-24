ब्रिटिश सरकार ने कंपनियों को अपने परिसर, कर्मचारियों और जरूरी उपकरणों की सुरक्षा की समीक्षा करने की सलाह दी है। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत संबंधित एजेंसियों को देने को कहा है। फिलहाल इस मामले पर लंदन स्थित रूसी दूतावास की ओर से कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई है।