जेन्सेन की एनवीडिया में वापसी का चीन पर असर पड़ेगा। न सिर्फ नकारात्मक, बल्कि सकारात्मक भी। इस पूरी घटना ने चीन के अधिकारियों के बीच इस धारणा को और मज़बूत कर दिया है कि अमेरिका में दो खेमे हैं। एक खेमा जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए चीन की अत्याधुनिक तकनीक तक पहुंच को सीमित करने के पक्ष में है और दूसरा खेमा जिसमें जेन्सेन जैसे लोग शामिल हैं, जो मानता है कि इस तरह के प्रतिबंध चीन के इरादों को नहीं रोक पाएंगे।



जेन्सेन ने बार-बार यह तर्क दिया है कि अमेरिकी निर्यात नियंत्रण, चीन की टेक कंपनियों को अपने स्वतंत्र विकल्प विकसित करने के लिए मजबूर कर देंगे। इससे अमेरिकी कंपनियों के लिए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के दरवाजे बंद हो जाएंगे।



जेन्सेन की वापसी के बावजूद अत्याधुनिक चिप्स की बिक्री अमेरिका और चीन के बीच विवाद का एक मुख्य मुद्दा बनी रहेगी। खासकर तब जब दोनों पक्ष दिसंबर में दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच होने वाली अगली मुलाकात से पहले किसी व्यापार समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए पहले से ही कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जो चीन के लिए चिंता का विषय होंगे। अमेरिकी ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी प्रतिबंधों को और सख्त कर रहा है। इसके तहत न सिर्फ चीन को अत्याधुनिक चिप्स के सीधे निर्यात को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि चाइनीज़ कंपनियों द्वारा विदेशों में मौजूद डेटा सेंटरों की कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल करने की क्षमता पर भी रोक लगाई जा रही है।



अमेरिका की तरफ से ये उपाय उन संभावित कमियों को दूर करने के लिए बनाए गए हैं, जिनका फायदा उठाकर चीन की कंपनियाँ सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड जैसे तीसरे देशों में काम करने वाले क्लाउड प्रोवाइडर्स के ज़रिए एनवीडिया और एएमडी (AMD) की अत्याधुनिक चिप्स हासिल कर लेती हैं। हालांकि अब शी जिनपिंग (Xi Jinping) को पता है कि ट्रंप शेयर बाजार को लेकर इतने चिंतित हैं कि वह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के HR फैसलों में भी दखल देने को तैयार हैं। ट्रंप ने खुद भी एनवीडिया में निवेश किया है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस बात पर जोर दिया है कि ट्रंप ने अपने कारोबार को एक ट्रस्ट में डाल दिया है, जिसे उनके बेटे संभालते हैं।



चीन पहले ही दुनिया के रेयर अर्थ मेटल्स पर अपनी मज़बूत पकड़ का इस्तेमाल करके, अमेरिका को व्यापार के मुद्दे पर बातचीत की टेबल पर लाने के लिए मजबूर कर चुका है। अगर अमेरिका चिप के निर्यात पर रोक लगाता है और चीन इसका जवाब देता है, तो एक ऐसे सिलसिले की शुरुआत हो सकती है जिसका शेयर बाजार पर गहरा असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार बनाने वाली कंपनियों से लेकर रक्षा कंपनियों और चिप निर्माताओं तक सभी अमेरिकी कंपनियाँ रेयर अर्थ मेटल्स पर निर्भर हैं।