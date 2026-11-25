US Middle East Security Alert: मिडिल ईस्ट में बढ़ते सुरक्षा खरते के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसको लेकर अमेरिकी विदेश विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा ईरान क्षेत्र में अमेरिकी सरकारी अधिकारियों और ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है।