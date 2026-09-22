जब भारत में रेडियो पर प्रसारित एक खबर से पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो को लेकर क्यों मच गया हो-हल्ला?

बेनजीर भुट्टोकी आत्मकथा डॉटर ऑफ डेस्टनी (Daughter Of Destiny) में लिखा है, 13 अगस्त, 1986 को मुझे फैसलाबाद में PPP की मीटिंग में शामिल होने जाना था। जैसे ही मैं कराची हवाईअड्डे पहुंची, पुलिस ने मुझे रोक लिया। मुझसे कहा गया, ‘हमें आपको पंजाब से दूर रखने का आदेश मिला है। लेकिन अगर आप जाना चाहें, तो जा सकती हैं’। मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये सरकार की चाल है। पुलिसकर्मी मुझे आदेश के बावजूद पंजाब जाने के लिए उकसा रहे हैं ताकि बाद में वे कह सकें कि मैंने गड़बड़ की, जबकि वे इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनके इस खेल में शामिल होने से इनकार कर दिया। मैंने एयरपोर्ट पर अपने साथ मौजूद PPP सदस्यों से जल्दी-जल्दी सलाह-मशविरा किया। मुझे यकीन था कि मुझे 70 क्लिफ्टन वापस पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैंने PPP के साथियों से कहा कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं, तो वे देश के अलग-अलग हिस्सों में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बनाए रखें।