ईरान की चेतावनी – ‘बिना किसी रोक-टोक के अपनी मर्ज़ी से हम कहीं भी कर सकते हैं मिसाइल अटैक’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन ईरान साफ कर चुका है कि वो कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। गालिबफ ने कुछ समय पहले ही ट्रंप की धमकियों के जवाब में साफ कर दिया था = कि ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। गालिबफ ने कहा, "अगर अमेरिका शांति समझौते से पीछे हटकर फिर से युद्ध चाहता है तो हमारी सेना भी तैयार है। हमारी सेना ईरान की रक्षा के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हम पूरी तरह से रक्षा के लिए तैयार रहेंगे और अमेरिका के खिलाफ मज़बूती से खड़े होकर ईरानी लोगों के अधिकारों की रक्षा करेंगे।"