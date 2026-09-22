रूसी सीमा के पास पहुंच रही अमेरिकी फौज, डोनाल्ड ट्रंप के नए फैसलेसे बढ़ी हलचल

इस बीच, लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा ट्रंप और उनकी सरकार का शुक्रिया अदा भी किया। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में साफ शब्दों में बताया कि अमेरिकी सैनिकों का नया दल उनके देश की तरफ रवाना हो चुका है।