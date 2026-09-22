रूसी सीमा के पास पहुंच रही अमेरिकी फौज, डोनाल्ड ट्रंप के नए फैसलेसे बढ़ी हलचल

अमेरिकी फौज। (फोटो- ANI)
US troops Lithuania: अमेरिकी फौज की एक और टुकड़ी लिथुआनिया के लिए रवाना हो गई है। यह सैनिक रूसी सीमा के पास लिथुआनिया की रक्षा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले दुनिया भर में हलचल बढ़ गई है।
इस बीच, लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा ट्रंप और उनकी सरकार का शुक्रिया अदा भी किया। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में साफ शब्दों में बताया कि अमेरिकी सैनिकों का नया दल उनके देश की तरफ रवाना हो चुका है।
राष्ट्रपति गीतानास ने आगे लिखा कि अमेरिका की सैन्य मौजूदगी लिथुआनिया की सुरक्षा और पूरे क्षेत्र की रक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह उपस्थिति दुश्मनों को रोकने और सामूहिक सुरक्षा का अहम हिस्सा है।
यह खबर ऐसे समय आई है जब अमेरिका यूरोप से हजारों सैनिकों को वापस बुला रहा है। फिर भी लिथुआनिया के लिए यह कदम सुरक्षा के लिहाज से बहुत मायने रखता है।
खबर पर अपडेट जारी है…
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