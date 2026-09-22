एशियाई गेम्स में बड़ा ट्विस्ट, जापान में बसना चाहते हैं उत्तर कोरिया के दो खिलाड़ी, लीक हुई इंटेलिजेंस रिपोर्ट

हालांकि, इस बारे में अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर सच निकला तो एशियाई गेम्स की याद सिर्फ खेलों के लिए नहीं, बल्कि इस घटना के लिए भी रह जाएगी। जापानी अधिकारी इस मामले पर चुप हैं। दक्षिण कोरिया की पत्रिका ने स्रोत का हवाला देते हुए खबर छापी है।