डोनाल्ड ट्रंप का जोरदार हमला, ईरान युद्ध के बाद अमेरिका के हथियार खत्म होने की खबरों को बताया झूठा, कहा- गद्दार अफवाह फैला रहे

ये बयान उन मीडिया रिपोर्ट्स के जवाब में आया है, जिनमें दावा किया गया था कि ईरान के साथ लगभग सात महीने की लड़ाई के बाद अमेरिका के सैन्य भंडार काफी कम हो गए हैं। ट्रंप ने सभी रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि देश की रक्षा क्षमता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है।