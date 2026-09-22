बलूचिस्तान में पोलियो वैक्सीनेशन टीम पर हमला, मारे गए 2 पुलिसकर्मी

बलूचिस्तान में बलूच उग्रवादियों की कमी नहीं है। बलूच उग्रवादियों के कई संगठन प्रांत में एक्टिव हैं, जो पाकिस्तान सरकार, सेना और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ हैं और समय-समय पर इन्हें निशाना बनाते हैं। इस तरह के मामले अक्सर ही देखने को मिलते हैं। फिलहाल किसी संगठन ने इस हमले की ज़िम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बलूचिस्तान में गृह मामलों के विशेष सहायक बाबर यूसुफज़ई ने कहा कि उग्रवादी और आतंकी बलूचिस्तान में शांति और प्रांत के बच्चों के भविष्य के दुश्मन हैं। यूसुफज़ई ने आगे कहा, "जो लोग पोलियो वैक्सीनेशन टीमों को निशाना बनाते हैं, वो असल में बलूचिस्तान के बच्चों को स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के उनके अधिकार से वंचित करना चाहते हैं।"