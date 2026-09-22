यमन की जेल पर सऊदी अरब के हमले में 9 कैदियों की मौत, हूती विद्रोहियों का दावा

सऊदी अरब पर हूतियों के हमले भी जारी हैं। हूती विद्रोही सऊदी अरब में सैन्य और तेल के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। ऐसा सऊदी अरब की सैन्य क्षमता को कम करने से साथ ही आर्थिक क्षमता को भी चोट पहुंचाना है, क्योंकि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में तेल की अहम भूमिका है। हूती मिलिट्री के प्रवक्ता याह्या सरी (Yahya Saree) ने कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब को चेतावनी दी थी कि अगर यमन पर हमले रोके नहीं गए, तो हूतियों की तरफ से उन पर और ज़्यादा हमले किए जाएंगे। पिछली रात यमन की जेल पर सऊदी अरब के हमले के बाद अब हूतियों की तरफ से जल्द ही जवाबी कार्रवाई की जा सकती है।