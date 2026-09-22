अमेरिका के साथ तनाव के बीच न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन, UN में उठाएंगे आवाज

संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र ‘भरोसा बहाल करना, बदलाव को मैनेज करना: एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे’ थीम पर आयोजित हो रहा है। बता दें हाई-लेवल जनरल डिबेट 22 से 26 सितंबर और 28 सितंबर को होगी। इसमें दुनिया के कई नेता हिस्सा लेंगे। इस दौरान जलवायु परिवर्तन, विकास, समुद्र के बढ़ते जलस्तर और महामारी से निपटने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा कई दूसरे वैश्विक विषय भी एजेंडे में हैं।