हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण का अभी खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि मामले की जांच चल रही है, जिससे जल्द से जल्द हादसे के कारण का पता लगाया जा सके। हेलीकॉप्टर क्रैश की यह घटना पिछले दो हफ्तों में तुर्की की सेना में दूसरी हेलीकॉप्टर दुर्घटना है। 12 नवंबर को पूर्वी प्रांत मालात्या में एक एस-70 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें 4 सैनिक शहीद मारे गए थे। इस हादसे का कारण भी अभी तक सामने नहीं आया है। दोनों घटनाएं घटना तुर्की में सैन्य उड़ानों में सुरक्षा संबंधी समस्याओं को फिर से उजागर करती है।