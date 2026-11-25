NBC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, राहत अभियान में कोस्ट गार्ड के साथ मिसिसिपी डिपार्टमेंट ऑफ मरीन रिसोर्सेज और जैक्सन काउंटी शेरिफ ऑफिस भी मदद कर रहे हैं। तलाश का इलाका हॉर्न आइलैंड से करीब दो नॉटिकल मील उत्तर-पूर्व में है। यह खाड़ी तट के पास बना एक बैरियर आइलैंड है, जिसे वाइल्डरनेस एरिया घोषित किया गया है और जहां सिर्फ निजी नाव से पहुंचा जा सकता है।