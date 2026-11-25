इस उड़ान को चीन के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के बढ़ते आत्मविश्वास का संकेत माना जा रहा है। यह भी साफ है कि वह तियांगोंग को लो अर्थ ऑर्बिट में अंतरराष्ट्रीय रिसर्च और सहयोग के वैकल्पिक केंद्र के रूप में पेश करना चाहता है। ISS अपने संचालन के आखिरी चरण की ओर बढ़ रहा है, और ऐसे में बीजिंग तियांगोंग को विदेशी अंतरिक्ष यात्रियों, वैज्ञानिक साझेदारियों और शोध परियोजनाओं के ठिकाने के तौर पर आगे बढ़ा रहा है।