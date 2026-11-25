Pakistan first astronaut : चीन के स्पेस स्टेशन तक पहुंचा पाकिस्तान: जानिए कौन हैं अंतरिक्ष जाने वाले ज़ीशान अली, जिनका नाम लॉन्च से एक दिन पहले तय हुआ
Pakistan First Astronaut: पाकिस्तान के पहले अंतरिक्ष यात्री मुहम्मद जीशान अली बुधवार को चीनी अंतरिक्ष यान से तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए। चीन ने पहली बार अपने स्पेस स्टेशन के दरवाजे किसी विदेशी अंतरिक्ष यात्री के लिए खोले हैं। यह पाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक पल है और चीन के अंतरराष्ट्रीय स्पेस कार्यक्रम के लिए भी बड़ी उपलब्धि।
लॉन्ग मार्च-2एफ रॉकेट ने भारतीय समयानुसार सुबह 5:48 बजे गोबी रेगिस्तान में स्थित जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से उड़ान भरी। इसमें पाकिस्तान वायुसेना के अंतरिक्ष यात्री मुहम्मद जीशान अली के साथ दो चीनी अंतरिक्ष यात्री (ताइकोनॉट) तांग होंगबो और वू यी सवार हैं। चीनी अधिकारियों ने लॉन्च को पूरी तरह सफल बताया है। शेनझोउ यान तय कक्षा में सुरक्षित पहुंच गया।
यह शेनझोउ-24 मिशन का हिस्सा है। रवानगी से पहले लॉन्च सेंटर पर विदाई समारोह भी हुआ, जिसमें तीनों अंतरिक्ष यात्री शामिल हुए।
मुहम्मद जीशान अली धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर घूम रहे स्पेस स्टेशन पर करीब एक हफ्ते रहेंगे। वहां वे माइक्रोग्रैविटी में वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे और शैक्षणिक आउटरीच गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। ऐसे प्रयोगों से वैज्ञानिक समझते हैं कि अंतरिक्ष में पदार्थ, जैविक प्रणालियां और भौतिक प्रक्रियाएं कैसे व्यवहार करती हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल भविष्य की तकनीकों और लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों में हो सकता है।
इसके साथ पाकिस्तान उन चुनिंदा देशों की सूची में आ गया है, जिनके नागरिक किसी ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन पर गए हैं और जो सरकार समर्थित मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम में सीधे हिस्सेदार बने हैं।
2023 में उद्यमी और एडवेंचरर नमीरा सलीम वर्जिन गैलेक्टिक की सब-ऑर्बिटल टूरिज़्म फ्लाइट से अंतरिक्ष जाने वाली पहली पाकिस्तानी बनी थीं। वह यात्रा अंतरिक्ष की सीमा के कुछ मिनट ऊपर तक ही रही और फिर यान धरती पर लौट आया। मौजूदा मिशन उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री कक्षा में घूम रहे स्टेशन पर रहकर काम करेगा।
अधिकारियों के मुताबिक, पाकिस्तान के एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए शुरुआत में करीब 200 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इनमें से दो फाइनलिस्ट चुने गए, मुहम्मद ज़ीशान अली और खुर्रम दाऊद। दोनों पाकिस्तानी सेना से हैं।
दोनों को 2025 से चीन में ट्रेनिंग दी गई। इसमें यान संचालन, आपात स्थिति की प्रक्रियाएं, सर्वाइवल ट्रेनिंग, वैज्ञानिक प्रयोगों के प्रोटोकॉल और कड़ी शारीरिक फिटनेस शामिल थी। लॉन्च से सिर्फ एक दिन पहले यह पक्का हुआ कि उड़ान पर ज़ीशान अली जाएंगे।
चीन ने पांच साल पहले तियांगोंग स्पेस स्टेशन का निर्माण पूरा किया था। तब से बीजिंग कहता रहा है कि वह इसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है। बुधवार की लॉन्चिंग के साथ यह इरादा हकीकत में बदल गया।
तियांगोंग का मतलब "स्वर्गिक महल" है। इसे उस दौर में बनाया गया, जब चीन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) कार्यक्रम से बाहर रखा गया था। आज यहां लंबी अवधि के मिशन, वैज्ञानिक शोध और उन्नत तकनीकों के प्रदर्शन हो रहे हैं।
इस उड़ान को चीन के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के बढ़ते आत्मविश्वास का संकेत माना जा रहा है। यह भी साफ है कि वह तियांगोंग को लो अर्थ ऑर्बिट में अंतरराष्ट्रीय रिसर्च और सहयोग के वैकल्पिक केंद्र के रूप में पेश करना चाहता है। ISS अपने संचालन के आखिरी चरण की ओर बढ़ रहा है, और ऐसे में बीजिंग तियांगोंग को विदेशी अंतरिक्ष यात्रियों, वैज्ञानिक साझेदारियों और शोध परियोजनाओं के ठिकाने के तौर पर आगे बढ़ा रहा है।
पिछले एक दशक में दोनों देशों ने सैटेलाइट तकनीक, संचार, अर्थ ऑब्ज़र्वेशन और रिमोट सेंसिंग में सहयोग बढ़ाया है। मानव अंतरिक्ष उड़ान अब इस साझेदारी की सबसे दिखने वाली मिसाल बन गई है। दोनों देशों में इसे ऐसे रिश्ते के सबूत के रूप में देखा जा रहा है, जो पारंपरिक कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों से कहीं आगे जाता है। यह मिशन पाकिस्तान-चीन सहयोग की 75वीं वर्षगांठ पर हुआ है।
इस उपलब्धि की तुलना भारत से भी होती है। विंग कमांडर राकेश शर्मा अप्रैल 1984 में सोवियत सोयूज टी-11 मिशन से उड़ान भरकर अंतरिक्ष जाने वाले पहले दक्षिण एशियाई नागरिक बने थे। उन्होंने सैल्यूट-7 स्पेस स्टेशन पर आठ दिन बिताए थे, जो भारत के वैज्ञानिक इतिहास का यादगार अध्याय है।
पाकिस्तान का ऑर्बिटल मिशन चार दशक से ज़्यादा समय बाद आया है। इसी से पता चलता है कि वैश्विक स्पेस परिदृश्य कितना बदल चुका है। शीत युद्ध के दौर में सिर्फ अमेरिका और सोवियत संघ ही नियमित रूप से इंसानों को कक्षा में भेज सकते थे। आज अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों की बदौलत कोई देश जटिल ढांचे का हर हिस्सा खुद बनाए बिना भी मानव अंतरिक्ष उड़ान में हिस्सा ले सकता है।
शेनझोउ यान अब तियांगोंग की ओर बढ़ रहा है।
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