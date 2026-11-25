ट्रंप कई देशों पर नए टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। भारत (India), चीन (China), यूरोपीय संघ (EU) और कई अन्य प्रमुख व्यापारिक साझेदारों से आने वाले सामान पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति नए टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार यह कदम औद्योगिक सब्सिडी और अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की जांच के बाद उठाया जा सकता है। इन देशों में जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, स्विट्रज़लैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, बांग्लादेश और कंबोडिया भी शामिल हैं। अमेरिका के अनुसार इन देशों की सरकारें घरेलू उद्योगों को सब्सिडी और अन्य सहायता देकर अतिरिक्त उत्पादन को बढ़ावा दे रही हैं। इससे इन देशों के सस्ते सामान ग्लोबल मार्केट में बड़ी मात्रा में आ जाते हैं और अमेरिकी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा क्षमता पर असर पड़ता है।