Houthi Missile Attack: यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद और देश के पूर्वी क्षेत्र को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को हवा में ही रोककर नष्ट कर दिया। साथ ही सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने चेतावनी दी है कि अगर नागरिकों या नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया, तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा। वहीं, पलटवार करते हुए गठबंधन सेना ने यमन के सादा प्रांत में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को भी नष्ट कर दिया, जिसका इस्तेमाल जाजान पर हमला करने के लिए किया गया था।