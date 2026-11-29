हूती विद्रोहियों ने दागी मिसाइल (Photo - ANI)
Houthi Missile Attack: यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद और देश के पूर्वी क्षेत्र को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को हवा में ही रोककर नष्ट कर दिया। साथ ही सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने चेतावनी दी है कि अगर नागरिकों या नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया, तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा। वहीं, पलटवार करते हुए गठबंधन सेना ने यमन के सादा प्रांत में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को भी नष्ट कर दिया, जिसका इस्तेमाल जाजान पर हमला करने के लिए किया गया था।
सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मलिकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन हमलों और सऊदी एयर डिफेंस की जवाबी कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हूती विद्रोहियों ने राजधानी रियाद को निशाना बनाकर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही पहचान कर नष्ट कर दिया।
इसके अलावा, हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के पूर्वी क्षेत्र की ओर दो और बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। सऊदी एयर डिफेंस ने इन दोनों मिसाइलों को भी उनके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हवा में रोककर मार गिराया। गठबंधन सेना ने पुष्टि की है कि नष्ट की गई मिसाइलों के मलबे से किसी नागरिक के घायल होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है।
मिसाइल हमलों को नाकाम करने के साथ-साथ सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने जमीनी और हवाई दोनों तरह के ऑपरेशन चलाए। गठबंधन की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि उनकी सेना ने यमन के सादा प्रांत में स्थित एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को निशाना बनाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। गठबंधन के अनुसार, हूती विद्रोहियों ने इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सऊदी अरब के जाजान क्षेत्र पर हमला करने के लिए किया था।
मेजर जनरल तुर्की अल-मलिकी ने हूती विद्रोहियों की इस हरकत को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब अपने नागरिकों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हूतियों द्वारा नागरिकों या नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का कड़ा जवाब दिया जाएगा।
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