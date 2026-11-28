इसके साथ ही मुखबर ने बगदाद को सीमा से जुड़े मामलों में सतर्क रहने की सलाह दी। मुखबर ने कहा कि इराक को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, जिससे वह दुश्मनों के हाथों का औजार बन जाए। यहां तक कि उन्होंने ट्रंप का नाम लेते हुए उन्हें अपराधी भी बता दिया और कहा कि इराक को उनकी नीतियों को लागू करने का जरिया नहीं बनना चाहिए।