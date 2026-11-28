शुक्रवार को पेजेश्कियान ने 28 फरवरी को मीनाब के एक स्कूल पर हुए हमले को लेकर अमेरिका और इज़राइल की फिर आलोचना की। उन्होंने 168 बच्चों की मौत का दावा करते हुए दोनों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, “किसी पिता के लिए उस बच्चे को दफ़नाने से बड़ा कोई दर्द नहीं, जिसे अभी उसकी बांहों में होना चाहिए था।” राष्ट्रपति ने कहा कि इसे कभी भुलाया नहीं जाएगा और यह अत्याचार मानवाधिकारों की रक्षा का दावा करने वालों का पाखंड उजागर करता है।