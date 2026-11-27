शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, IRGC ने चेतावनी दी है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री यातायात के नियमों को दरकिनार करने की कोई भी कोशिश 'स्वीकार्य नहीं' है। उन्होंने कहा कि अगर नियमों का उल्लंघन जारी रहता है, तो इसमें शामिल लोगों और उनका समर्थन करने वाले सैन्य बलों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसने अमेरिकी सैन्य कमांडरों को यह भी चेतावनी दी कि ईरानी हवाई क्षेत्र देश के सशस्त्र बलों के लिए एक 'रेड लाइन' है।