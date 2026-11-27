ट्रंप भले ही कह रहे हैं कि उन्हें मिडिल ईस्ट का तेल नहीं चाहिए, लेकिन ईरान (Iran) से युद्ध के दौरान वह कई बार ईरानी तेल को लेने की इच्छा जता चुके हैं। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि वह ईरान का तेल अपने कब्ज़े में लेना चाहते हैं। इस इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने ईरान के खार्ग आइलैंड (Kharg Island) पर कब्ज़े का भी ज़िक्र किया, जहाँ से ईरान का करीब 90% तेल निर्यात होता है। ट्रंप इस आइलैंड पर कब्ज़ा इसलिए चाहते हैं जिससे ईरान के तेल बिज़नेस पर उनका कंट्रोल हो जाए। वह जानते हैं कि ऐसा करना उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। अमेरिकी सेना ने कई बार खार्ग आइलैंड पर हमले किए हैं। होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) पर कंट्रोल के पीछे भी ईरान के तेल पर कब्ज़ा करना एक बड़ा लक्ष्य है क्योंकि इसी रास्ते से ईरान अपना ज़्यादातर तेल निर्यात करता है।



मिडिल ईस्ट में कई बड़ी तेल कंपनियों में अमेरिका की भी पार्टनरशिप है। अमेरिकी कंपनियाँ इन तेल कंपनियों में तकनीकी विशेषज्ञता, निवेश और कुछ हिस्सेदारी के ज़रिए काम करती हैं। इससे अमेरिका को आर्थिक फायदा तो मिलता ही है, साथ ही ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक आपूर्ति में प्रभाव, राजस्व भंडार का बढ़ना, तकनीकी निर्यात और रणनीतिक सहयोग जैसे फायदे भी मिलते हैं। इससे अमेरिका को तेल कीमतों पर नियंत्रण और सहयोगी देशों से राजनीतिक संबंध बनाए रखने में भी मदद मिलती है।