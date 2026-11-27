डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे संघर्ष में अमेरिकी सैनिकों की भूमिका की तारीफ की और दोहराया कि तेहरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। उन्होंने सैनिकों से कहा, "आप में से हर एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है, न सिर्फ आज हमारे देश की रक्षा करने में, बल्कि यह सुनिश्चित करने में भी कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल न कर पाए, जिससे भविष्य की अमेरिकी पीढ़ियों की सुरक्षा हो सके। मैं यकीन दिलाता हूं कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होंगे।"