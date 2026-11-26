बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव के बीच BNP के नेतृत्व वाली सरकार ने कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सीमा सुरक्षा बल की 108 प्लाटून तैनात की गई हैं। इनमें से 56 प्लाटून शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज में तैनात हैं। हाल के हफ्तों में बांग्लादेश के अलग-अलग हिस्सों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं। ट्रेनों, बसों और बैंकों को निशाना बनाकर आगजनी की घटनाएं भी सामने आई हैं। ये घटनाएं अगले महीने शेख हसीना की संभावित वापसी की चर्चा के बीच हुई हैं।