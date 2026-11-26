भारत (India) और अमेरिका (United States of America) के बीच ट्रेड डील (Trade Deal) लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही इस पर सभी की नज़रें हैं। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील अंतिम चरण में है और इसे फाइनल करने के लिए बातचीत जारी है। ट्रंप द्वारा भारत पर पिछले साल लगाया गया टैरिफ (Tariff) दोनों देशों के बीच ट्रेड डील में रुकावट ज़रूर बना, लेकिन दोनों देशों ने व्यापार के लिए इस समझौते के फ्रेमवर्क को पूरा करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे। इसी बीच अब अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए जाने वाले टैरिफ पर बड़ा अपडेट सामने आया है।