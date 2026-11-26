भारत ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) के उस आरोप को खारिज किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत जरूरत से ज्यादा विनिर्माण क्षमता विकसित कर रहा है। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 25% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है। वहीं, भारत ने स्पष्ट किया है कि व्यापार से जुड़े मुद्दों का समाधान दोनों देशों के बीच जारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए।

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