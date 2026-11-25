हिंद-प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और उसकी आक्रामक गतिविधियों को लेकर भारत समेत कई देश चिंतित हैं। ऐसे में डोभाल ने समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक तरक्की के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर के तटीय देश एक ही समुद्री क्षेत्र साझा करते हैं साथ ही इन देशों की सभ्यताएं भी एक दूसरे से जुड़ी हैं। ऐसे में समुद्र देशों को बांटने के बजाय जोड़ने का माध्यम बने रहना चाहिए।