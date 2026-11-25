राजकोट. सुरेंद्रनगर जिले में स्थित कच्छ के छोटे रण में सर्दी का असर शुरू होते ही विदेशी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। नवंबर के अंतिम दिनों में सर्दी की शुरुआत के साथ ही छोटे रण के वेटलाइन और टुंडी तालाब क्षेत्र में फ्लेमिंगो सहित एक साथ 30 हजार से अधिक विदेशी पक्षियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। हर साल सर्दियों के मौसम में हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया से सफेद और गुलाबी रंग के लेसर एवं ग्रेटर फ्लेमिंगो सहित विभिन्न प्रजातियों के विदेशी पक्षी यहां पहुंचते हैं। छोटे रण में पिछले एक सप्ताह से सर्दी बढ़ने के कारण विदेशी पक्षियों के झुंड आने शुरू हो गए हैं।