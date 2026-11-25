सबसे बड़ी कार्रवाई सरखेज इलाके में जोन-7 लोकल क्राइम ब्रांच (LCB) और सरखेज पुलिस की संयुक्त टीम ने की। पुलिस ने 48.740 ग्राम MD ड्रग्स बरामद की, जिसकी कीमत करीब 2.94 लाख रुपये है। इस मामले में जब्त की गई कुल संपत्ति की कीमत 4.42 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने इस मामले में 26 वर्षीय साजिदशाह हबीबशाह दीवान को गिरफ्तार किया है। वह सरखेज के डीसेंट एवेन्यू का रहने वाला है और मूल रूप से पाटन जिले के वराही का निवासी है। उसका कथित साथी हितेश, जो बनासकांठा के धानेरा का रहने वाला है, फरार है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 लाख रुपये नकद, 48 हजार रुपये कीमत के दो मोबाइल फोन, वजन करने का कांटा और 50 खाली जिपर बैग भी बरामद किए हैं।