इस दौरान वन विभाग और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी हुई। बैठक में अभयारण्य के संरक्षण, विकास कार्यों की प्रगति, पर्यटकों के लिए सुविधाओं और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। मंत्री ने विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों के सुरक्षित प्रवास, उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण और सरोवर की समृद्ध जैव विविधता को बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास के साथ प्रकृति संरक्षण का संतुलन जरूरी है। पर्यटकों के लिए स्वच्छता, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के साथ ईको टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जाए।